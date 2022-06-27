عامل اقليم افران يتفقد مشاريع تهيئة بعض الفضاءات بالمدينة .

ع محياوي _ هبة بريس

في اطار عملية تتبع مشاريع التهيئة المنجزة أو التي هي في طور الانجاز على مستوى مدينة افران، قام ” عبد الحميد ” المزيد عامل إقليم إفران، اليوم الاثنين 27 يونيو الجاري، رفقة المصالح التقنية بزيارة تفقدية لمجموعة من المشاريع وذلك من أجل الوقوف على سيرها والمواصفات المطلوبة لانجازها طبقا لدفتر التحملات، حيث شملت هذه الزيارة الاطلاع على تهيئة منتزه حديقة القدس المتضمن لفضاءات رياضية تتواجد بها معدات رياضية وترفيهية – ملعبين لكرة السلة- مساحات خضراء – اثات حضري وقد بلغت التكلفة المالية لهذا المشروع 17 مليون درهم بالاضافة الى تهيئة المساحات الخضراء بالمدينة واعادة تأهيل مسجد النيجر بتكلفة 3 مليون كما شملت هده الزيارة أيضا مشروع انجاز ملعبين للقرب لكرة القدم المتواجد بجانب المركب السوسيو رياضي والتي قدرت تكلفته بمبلغ 2.2 مليون درهم وانجاز ملعب كبير لكرة القدم بحي الاطلس قدرت تكلفته المالية ب15 مليون درهم وملعب القرب بنفس الحي بتكلفة مالية بلغت 1 مليون درهم.

كما انتقل العامل رفقة المصالح التقنية خلال هذه الجولة الى المركب الرياضي السلم من أجل الوقوف على إنجاز ملعبين لكرة السلة وملعب للتدريب لكرة القدم وتهيئة وإصلاح القاعة المغطاة حيث بلغت تكلفة الانجاز هدا المشروع مبلغ 15 مليون درهم.

وتجدر الاشارة ان مشاريع التهيئة هذه ثمرة شراكة لعمالة افران وجهة فاس-مكناس والمجلس الاقليمي لافران والجماعة الترابية لافران وستمكن هذه المشاريع التي تتماشى مع خصوصيات المدينة من الرفع من مستوى الاستقطاب الرياضي والسياحي الدي يميز مدينة افران فضلا على دعم القدرات الرياضية للشباب.

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