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مساواة الجنسين في الميراث” بنكيران وبوعياش في الواجهة

2022-06-26 / 12:16
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هبة بريس _ الرباط

رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوطنية للحزب، السبت، دعوات المساواة في الميراث بين الجنسين، قائلا إن “هذه القضية محسومة بنص القرآن”.

وأضاف بنكيران، في تصريحات له “المغاربة ليست لديهم مشاكل مع الإرث، ولم يشتكوا لأحد”، داعيا أعضاء حزبه إلى عدم السكوت عن هذا الأمر.
“.
ووجه بنكيران حديثه لأمينة بوعياش، متسائلا: “حينما تتهمين الإسلام بتأنيث الفقر فهل تعنين ما تقولين، أم فقط تلقين الكلمات جزافا؟”.

كما عارض بنكيران دعوات إلغاء زواج القاصرات، معتبرا أن الأمر بيد القضاء “الذي ينظر في إمكانية قدرة الفتاة على الزواج من عدمها”، مشيرا إلى الأبعاد الاجتماعية المصاحبة لهذه القضيةج

ومنذ أسبوعين، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش إن نظام الميراث في الإسلام يحمل تمييزا ضد المرأة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لندوة قُدمت فيها نتائج دراسة حول آراء المغاربة في نظام الميراث

وقالت بوعياش إن نظام الميراث المعمول به في المغرب، والذي يستمد قواعده من الشريعة الإسلامية “يتمتع فيه الرجال بامتيازات وإمكانيات للحصول على العقارات والصناعات والأعمال التجارية، مما يؤدي إلى تأنيث الفقر

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