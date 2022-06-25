الراشيدية.. توقيف 6 أشخاص وإجهاض تهربب 850 كلغ من مخدر الشيرا

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة ما بين يوم الخميس والسبت 23 و25 يونيو الجاري، من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و46 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدن أرفود والريصاني وبودنيب المركز، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية لتهريب المخدرات على متن ثلاثة سيارات، إحداها رباعية الدفع.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد مكان شحنة مخدر الشيرا، حيث تم العثور عليها مخبأة بمنطقة جبلية بالجماعة القروية “عرب الصباح زيز”، على بعد 10 كيلومترات من مدينة الريصاني، والتي بلغ مجموع وزنها 850 كيلوغرام ملفوفة في 34 رزمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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