مستشفى طبي جراحي ميداني بتالوين

الأسد الإفريقي 2022”.. إقامة مستشفى طبي جراحي ميداني بتالوين

2022-06-24 / 22:17
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هبة بريس _ الرباط

في إطار الأنشطة الإنسانية الموازية للتدريبات المغربية الأمريكية المشتركة “الأسد الإفريقي 2022″، التي تنظم بناء على التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أقيم مستشفى طبي جراحي ميداني على مستوى الجماعة الترابية تالوين (إقليم تارودانت).

ويقدم هذا المستشفى، الذي شرع في تقديم خدماته منذ 13 يونيو الجاري، خدمات طبية وجراحية لفائدة الساكنة المحلية، عبر فرق طبية مكونة من أطباء وممرضين من القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي.

وأكد الكولونيل سعيد السملالي، عن بعثة أفراد القوات المسلحة الملكية بالمستشفى الميداني بتالوين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المستشفى الميداني متعدد التخصصات عبأ طاقما تقنيا متخصصا ووسائل لوجيستيكية هامة، مشيرا إلى أن هذا المستشفى يتوفر، على الخصوص، على جناحين للعمليات الجراحية وتجهيزات أساسية لتقديم الخدمات الطبية على أمثل وجه.

وأضاف الكولونيل السملالي أن هذا المستشفى الميداني، الذي أقيم من أجل تقديم الخدمات الطبية للساكنة المحلية والمناطق المجاورة، يضم طاقما يتكون من 151 إطارا طبيا مغربيا وأمريكيا و 110 من الأطر شبه الطبية و 11 أخصائية اجتماعية بالقوات المسلحة الملكية تقدمن خدمات تتعلق بالتعليم وصحة الأم والطفل.

وذكر أن هذا المستشفى استقبل إلى حد الآن حوالي 6800 مريض استفادوا من أزيد من 18 ألف خدمة طبية، مشيرا إلى أنه تم، في هذا الإطار، إجراء أزيد من 132 عملية جراحية.

يذكر أن “الأسد الأفريقي” هو تمرين عسكري مشترك تنظمه القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية كل سنة.

وتعرف نسخة هذه السنة، التي ستتواصل إلى غاية 30 يونيو الجاري، مشاركة عشرة بلدان إفريقية ودولية، بما فيها المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن حوالي 20 ملاحظا عسكريا من بلدان شريكة في مناطق أكادير وبنجرير والقنيطرة والمحبس وتارودانت وطانطان.

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