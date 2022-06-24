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إحباط استيراد 85 ألف أورو بدون تصريح بميناء طنجة المتوسط

2022-06-24 / 13:56
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هبة بريس

أحبطت عناصر الجمارك التابعة لمديرية المسافرين بطنجة المتوسط، أمس الخميس، عملية استيراد مبلغ مالي بعملة أجنبية بدون تصريح يقارب 85 ألف أورو.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك التابعة لمديرية المسافرين بطنجة المتوسط والعاملة عند محطة الوصول قامت يوم أمس الخميس بإحباط استيراد 84 ألف و 950 أورو كان احد المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، يسافر على متن سيارة مرقمة بإيطاليا، يعتزم إدخالها إلى التراب الوطني دون تصريح مسبق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتابع المصدر نفسه أن عناصر الجمارك عند الاستماع إلى المعني بالأمر صرح في محضر أقواله بحيازته فقط لمبلغ 25 ألف أورو، مضيفة أن عملية تفتيش يدوي دقيق للسيارة النفعية أسفرت عن العثور على هذا المبلغ المالي الإضافي غير المصرح به، مخبئ بعناية داخل حقيبة ظهر مع كمية من الأدوية.

وخلص المصدر الجمركي إلى أنه تمت إحالة المعني بالأمر على فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط للمسافرين قصد تعميق البحث في النازلة.

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