لتشجيع السياحة الوطنية.. “البام” يطالب بتخفيض أسعار التنقل الجوي الداخلي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لطالما اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع تسعيرة التنقل الداخلي عبر الطائرة بين مطارات المملكة الداخلية، حيث يتم مقارنتها بأسعار الرحلات الخارجية و التي لا توجد فوارق مادية بينهما.

و في هذا الصدد، طالب نواب من فريق الأصالة و المعاصرة من الحكومة ضرورة التدخل عبر وضع استراتيجية تروم تحفيض أسعار التنقل الجوي الداخلي لتشجيع السياحة الداخلية.

و وجهت النائبة البرلمانية إلهام الساقي عن حزب الجرار سؤالا كتابيا للحكومة عن الاستراتيجية المتبعة لتشجيع السياحة الداخلية، وعن التدابير المتخذة لتنويع العرض السياحي وجعله في متناول السائح المحلي.

و أوضحت الساقي أن المغرب يمتلك مقومات سياحية هائلة غير أن أسعار التنقل الداخلي عبر الطائرة بين المدن المغربية تكاد تعادل أو تفوق تذكرة التنقل بين عواصم عالمية، فضلا عن عوامل أخرى مرتبطة بأسعار الفنادق وعروضها التي لا تشجع السائح الداخلي أن يحل ضيفا عليها.

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