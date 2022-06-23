بمشاركة 23 بلدا.. مراكش تحتضن اجتماعا لوكالات مكافحة الإرهاب والأمن

هبة بريس

انطلقت، اليوم الخميس، بمراكش، أشغال اجتماع رفيع المستوى لوكالات مكافحة الإرهاب والأمن ببلدان شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، تحت رعاية مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة.

ويعرف هذا الاجتماع رفيع المستوى، المنظم على مدى يومين، تحت شعار “تعزيز القدرات والتكوين لدول غرب إفريقيا”، مشاركة 23 بلدا من المنطقة.

ويشكل الاجتماع فرصة سانحة لرؤساء وكالات الأمن بالمنطقة، على اعتبار أنه يوفر الفرصة للنقاش والتبادل حول تقييمهم للتهديد بمنطقة الساحل، وتمدده باتجاه خليج غينيا.

كما سيشكل هذا الحدث أرضية للمشاركين من مستوى رفيع من أجل مناقشة استراتيجيات ومقاربات قصد تعزيز التعاون الإقليمي حول قضايا مكافحة الإرهاب، وتقييم التهديد الإرهابي، وحاجيات تقوية القدرات من أجل الصمود على المدى الطويل.

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