“أسود الفوتصال” يتأهلون إلى ربع نهائي كأس العرب

2022-06-22 / 17:55
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هبة بريس

تأهل المنتخب المغربي لربع نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل القاعة، بعد تحقيقه لفوز عريض اليوم الأربعاء 22 يونيو على نظيره الموريتاني بنتيجة ثقيلة (13 مقابل صفر)، برسم مباريات الدور الأول من البطولة التي تستضيفها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة قد آلت للمنتخب الوطني بحصة 6 مقابل صفر. ومكن هذا الفوز، الثالث على التوالي، المغرب من تصدر مجموعته التي تضم أيضا الكويت والصومال.

وعن نفس المجموعة تواجه الكويت منتخب الصومال ، وستحدد نتيجتها المنتخب الذي سيرافق المنتخب الوطني إلى الدور القادم.

وستقام الأدوار الأخيرة من البطولة ما بين 24 و28 يونيو للكشف عن المنتخب العربي المتوج بالنسخة الجديدة لمسابقة كأس العرب، التي فاز بها المنتخب المغربي، في النسخة الماضية التي أقيمت في مصر.

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