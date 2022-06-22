الجازولي: الاستثمارات في صناعة الطيران بالمغرب لها قيمة مضافة عالية

هبة بريس

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية السيد محسن الجزولي، اليوم الأربعاء بالنواصر، إن الاستثمارات الكبيرة في قطاع صناعة الطيران بالمغرب لها قيمة مضافة عالية.

وقال في تصريح صحافي خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش لقطب صناعة الطيران بالنواصر (الدار البيضاء) رفقة السيد الجزولي وبعض مهنيي القطاع، إن الأمر يتعلق باستثمارات كبيرة بهذا القطاع بمئات الملايين من الدراهم، والتي تنتج عنها فرص شغل كثيرة.

وتابع أن فرص الشغل هذه، التي لها قيمة مضافة عالية، تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبلاد، كما تشكل هذه الاستثمارات عاملا مهما للثقة بشأن مناخ الاستثمار في المغرب ، مؤكدا أن هذه الثقة الموضوعة في المغرب هي بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بقطاع صناعة الطيران.

وذكر في هذا السياق بأهمية توسعة موقع (Safran Nacelles Morocco) الخاص بإنتاج حاضنات محركات الطائرات بالنواصر، الذي قامت به المجموعة الصناعية والتكنولوجية (Safran) المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء والدفاع.

من جهته أبرز السيد حميد بن إبراهيم الأندلسي رئيس مجلس إدارة (Safran Nacelles Morocco)، الرئيس الشرفي ل ( GIMAS)، رئيس ( MIDPARK casablanca free zone / المنطقة الحرة ميد بارك)، أن المغرب يعد فاعلا أساسيا في قطاع صناعة الطيران، كما يعد فضاء لا محيد عنه في هذا المجال، مؤكدا في هذا السياق أن المغرب انخرط في مرحلة أكثر دقة ونوعية في صناعة الطيران بالنسبة للسنوات المقبلة.

وحسب السيد الأندلسي، فإن وحدة (Safran Nacelles Morocco) التي جرى تدشينها قبل 16 سنة، وزارها رئيس الحكومة بعد توسعة موقعها الخاص بإنتاج حاضنات محركات الطائرات بالنواصر، تكتسي أهمية بالغة من حيث حجمها والتكنولوجيا الدقيقة التي تستعملها، وهذا يؤكد بالملموس الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا القطاع، فضلا عن تميز منتوج هذه الوحدة التي يكتسح العالم.

وأبرز أيضا المكانة الرفيعة للتكوين بالنسبة لصناعة الطيران لأنه يشكل أساس تطوره، وهو ما يقوم به معهد (IMA ) المتخصص في مجال التكوين بالنواصر.

وشملت زيارة رئيس الحكومة لقطب صناعة الطيران بالنواصر ،المجموعة الصناعية والتكنولوجية (Safran) المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء والدفاع ، و( MIDPARK casablanca free zone )، ثم معهد( IMA ) المتخصص في مجال التكوين.

وبالمناسبة قدمت لرئيس الحكومة شروحات ضافية حول عمل مختلف الوحدات، والتكنولوجيا الدقيقة المستعملة في إنتاج مختلف الأجزاء المتعلقة بالطائرات.

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