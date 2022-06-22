بسبب الإساءة التي تعرضت لها.. الراقصة مايا تدخل إلى المستعجلات
نجلاء مزيان
كشفت مديرة أعمال الراقصة مايا عبر حساب الأخيرة بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن دخولها إلى مستشفى “نورت بريدج” بالولايات المتحدة الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء.
و أضافت ذات المتحدثة عبر نفس المنصة أن مايا تحتاح إلى الراحة و أنها سوف تعود لجمهورها بعد أيام، مشيرة أنها توصلت بمجموعة من الرسائل التي تعذرت عن الرد عليهم بسبب حالتها الصحية.
و الجدير بالذكر أن الراقصة مايا كشفت عبر خاصية الستوري يوم أمس الثلاثاء، عن ارتفاع ضغطها وشعورها بألم قوي بنصف رأسها، بسبب الإساءة التي تعرضت لها من طرف بعض أصحاب القنوات.
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14 تعليقات
الراقصة خيخي أعجوبة الزمان تتقن هز الأرداف ، حيث تستطيع بهزة واحدة حماية الحدود من الأعداء بفف لا حول و لا قوة إلا بالله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛{إن الله لاينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم،ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم•..
حسبي الله ونعم الوكيل الاهم اهدينا واعفو عنا واعفو عنا هذه السيدة وامثالها من الغناء..
قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ {النور:19}..
اللهم استرنا فوق الأرض ويوم العرض وتحت الارض يارب العالمين..
لماذا يعلى شأن الراقص والراقصات هناك فقراء في حاجة ماسة للتغذية تصرف الملايين على الغناء الفاحش هباءا منثورا..
إنه عصر التفاهة والفساد التخلف ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أحسن خاتمتنا وأجعلنا من الذين رضيت عنهم وارضى عنا يوم لقائك يارب العالمين..
انتضرو اليوم الموعود يوم لاينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم .
لآ حولا ولاقوة إلا بالله العلي العظيم واتوب اليه يأسفاه زمن التفاهة وانعدام المستوى الثقافي..
ستبقى الشيخة مجرد راقصة منبوذة في المجتمع، مهما حاولتم الرفع من شأنها، وسيبقى الأستاذ قدوة وصانع أجيال المستقبل مهما حاولتم التقليل من شأنه ..
حشوما عليكم دجبو لينا فحال هد الاخبار ديال الخنز.
تكلموا لينا على العلماء المغاربة لدايرين لبوز في امريكا و اوروبا.
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ..
المرجو من قناتكم الموقرة التركيز على المواضيع القيمة هاديك راقصة بيران وتتفاخر بسوء اخلاقها وتبوح بالفجور وتنشر الرذيلة الله يرد بيها لطريق حياتها الشخصية معندنا منستافدو منها