920 قتيلا على الأقل في زلزال بأفغانستان
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء إلى 920 قتيلا على الأقل، وفق ما أفادت به الحكومة.
وقال مساعد وزير الكوارث الطبيعية شرف الدين مسلم “تفيد المعلومات الواردة إلينا بمقتل ما لا يقل عن 920 شخصا وإصابة 600” آخرين بجروح.
وكانت حصيلة سابقة قد اشارت إلى أن عدد القتلى في الزلزال ارتفع الى 300 شخص على الاقل وأكثر من 500 جريح.
وكان مساعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بلال كريمي قد قال لوسائل إعلام إن “الكثير من المنازل دمرت وأن سكانها ما يزالون تحت الانقاض”. وأضاف “ندعو وكالات الإغاثة لتقديم مساعدة فورية لضحايا الزلزال لتجنب كارثة إنسانية”.
ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5,9 درجات على عمق 10 كيلومترات قرابة الساعة 1,30 ليلا بالقرب من الحدود مع باكستان، وفقا لمعهد رصد الزلازل الأميركي.
وضرب زلزال ثان بقوة 4,5 درجات المكان نفسه تقريبا في ذات الوقت، وفقا للمصدر نفسه.
18 تعليقات
نتمنى الشفاء للمصابين بهذا المصاب الجلل وتغمد الله أرواح شهداء إن لله وإن إليه راجعون.
نلاحظ في الأواني الأخيرة عدة كوارث طبيعية (الفيضانات وارتفاع الحرارة وكذا الزلازل) وهذا راجع إلى التغيرات المناخية والاكتر من ذالك علامة الساعة…
لقوله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( إذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الأرض اثقالها وقال الإنسان مالها إلى آخر الآية) .
كل من يأتي من عند الله فهو ابتلاء وامتحان لنا لهذا يجب علينا ان نتسامح فيما بيننا لأنها دنيا وليس عليا وكلنا راحلون.
لقوله تعالى (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام)
يجب على الحكومة أن تبعث مساعدات غذائية وادوية للتخفيف شيئا ما من حالتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
لطفك يارب نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ذنوبكم ما تقدمت وتأخرت ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنه على كل شيء قدير كن فيكون .. اللهم ارحمهم واغفر لهم إن لله وإن إليه راجعون..
لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حروب أمراض الفيروسات زلازل فيضانات جرائم احداث مؤلمة جداً وهذا دليل على أن الدنيا كلها لا تساوي أي شيء استغفروا ربكم والرجوع إليه بنفس مطمئنة راضية مرضية ..
يجب على جميع الدول العربية والإسلامية بمساعدتهم في هذه الظروف الصعبة لأن ديننا الحنيف الإسلامي يامرنا بالتضامن وتقديم المساعدات الإنسانية…
كل نفس ذائقة الموت إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم ؛ اللهم اشفي المصابين بهذا المصاب الجلل..
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للشعب الافغانستاني..
الاهم هو مساعدتهم كيفما كانت جنسيتهم هم بشر مثلكم ..يجب على الحكومة أن تراعي بجدية لحالتهم النفسية والاجتماعية والمعيشية..
اللهم ارحمهم برحمتك ياارحم الراحمين اللهم تبث قلوبنا على دينك اللهم اغث المصابين بهذا المصاب الجلل وتغمدهم برحمتك الواسعة يآرب وسترك إنك سميع مجيب الدعاء.
ما كفايا حرب يا طالبان إخواننا الافغاني يعيشون عيشة مدمرة والمعاناة والاهانات التي يعيشونها يوميا من طرفكم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء..
نتمنى من الدول العربية والغربية ان تقوم بيد المساعدة للتخفيف من حدة الأزمة الإقتصادية والمعيشية التي يعيشونها والحروب التي دمرتهم..
حروب وزلزال اللهم كن المعان عليهم وخفف ضررهم واشفي المصابين بهذا المصاب الجلل والمؤلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون
ياطالبان اتقوا الله في هذا الشعب التي دمرته الحروب المدمرة نفسيتهم والآن الزلزال التي ارتفعت حصيلة ضحايا واصابات بكثرة ما كفايا حروب عليهم…
يجب أن ترسل الدول المجاورة لها بعض الآلات والمعدات لانقاض المصابين الذين لا يزلون تحت سكناهم يجب اغاثتهم وتقديم المساعدات الإنسانية فوراً لتجنب حدوث كارثة إنسانية لا تحمد عقباه..