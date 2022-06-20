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البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 105 مرشحين للهجرة السرية

2022-06-20 / 17:51
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هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط، قدمت، خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2022، المساعدة لـ 105 مرشحين للهجرة غير الشرعية، ينحدر معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 20 امرأة و 11 طفلا كانو يواجهون وضعية صعبة على متن قوارب تقليدية الصنع ودراجات مائية (جيت سكي) وقوارب للتجديف.

وأوضح المصدر ذاته أن المرشحين الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى أقرب موانئ المملكة وتسليمهم للدرك الملكي للقيام بالمساطر الجاري بها العمل.

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