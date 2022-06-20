عيد الأضحى.. العرض من الأغنام والماعز يغطي الطلب بكثير

هبة بريس

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن العرض من الأغنام والماعز المخصص لعيد الأضحى 1443 هـ “كاف ويفوق الطلب بكثير”.

وأوضح بلاغ للوزارة أن “العرض المرتقب للأغنام والماعز لعيد الأضحى يبلغ نحو 8 ملايين رأس. ويقدر الطلب بحوالي 5.6 مليون رأس، يضم 5,1 مليون رأس من الأغنام و500 آلاف من الماعز. وبالتالي، فإن العرض يغطي الطلب بكثير”.

وأضاف أن وزارة الفلاحة ستقوم، بتعاون مع السلطات المحلية، بتتبع تموين مختلف الأسواق عن قرب لمراقبة أسعار الماشية التي يتم تسويقها، لا سيما على مستوى المحلات التجارية الكبرى والأسواق القروية ونقاط البيع الرئيسية في المدن، وكذا الحالة الصحية للقطيع من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).

وأبرز البلاغ أنه، ومن أجل دعم البنية اللوجستيكية لتسويق القطيع وتوجيه المستهلكين، تعمل وزارة الفلاحة حاليا، بتعاون مع السلطات الإقليمية والمحلية، على تعزيز البنية التحتية من خلال إنشاء 30 سوقًا مؤقتًا مخصصًا لبيع الماشية في العيد بمختلف مناطق المملكة.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن الوزارة قامت بتعاون مع وزارة الداخلية، بمناسبة عيد الأضحى السابق، بإحداث 3 أسواق نموذجية لتسويق الماشية، وذلك بعين بني مطهر (جهة الشرق) وأزرو (جهة فاس-مكناس) وكيسر (جهة الدار البيضاء-سطات) وفق نموذج جديد يحترم الإجراءات التي توصي بها السلطات الصحية والمحلية، مؤكدا أنه مع اقتراب عيد الأضحى، سيسمح فقط للقطيع الحامل للأقراص بالدخول إلى الأسواق وأسواق الماشية.

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