وفد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يبدأ زيارة للمغرب

هبة بريس - و م ع

بدأ اليوم الأحد وفد من المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، زيارة من أربعة أيام للمغرب، بقيادة اللواء بلال النتشة، الأمين العام للمؤتمر، مرفوقا بالأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية العليا للقدس والمقدسات، وزير شؤون القدس الأسبق، الأستاذ حاتم عبد القادر، وأمين سر المؤتمر، الأستاذ يونس العموري.

وذكر بلاغ لوكالة بيت مال القدس الشريف أن وفد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، وهو هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيلتقي غدا الإثنين بمسؤولي وكالة بيت مال القدس الشريف، وبسفير دولة فلسطين بالمغرب، وكذا زيارة ضريح محمد الخامس ومقر البرلمان.

وأضاف البلاغ أن الوفد الفلسطيني سيشارك بعد غد الثلاثاء في احتفالية مقدسية بالإعلان عن الرباط عاصمة للثقافة في التعاون الإسلامي من قبل الإيسيسكو، تقيمها الوكالة بمقرها بالرباط، وتدشن خلالها معرضا للصور الجميلة عن القدس بعنوان: “الرِّباط في القدس”، على أن تتوج بتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين المؤتمر الوطني الشعبي للقدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.

كما سيقوم الوفد الفلسطيني بزيارة يوم الأربعاء لفاس، يعقد خلالها جلسة عمل بوكالة التنمية وإعادة الاعتبار لمدينة فاس، وكذا زيارة عدد من معالم المدينة العتيقة، ثم المشاركة في تجمع عام بمقر جماعة فاس تحت عُنوان:”فاس توأم القدس”.

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