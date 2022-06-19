مديرية التعليم بسطات تستنفر طواقمها استعدادا لامتحانات الباكالوريا

2022-06-19 / 18:30
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

شدد عبد العالي السعيدي المدير الاقليمي بسطات، على ضرورة انجاح محطة امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، حيث تم تخصيص 24 مركزا لإجراء الامتحانات و 6 مراكز للتصحيح، أما عدد الموارد البشرية المجندة للإشراف على هذه العملية فقد بلغ 4400 موزعة ما بين مكلفين بالمراقبة ومراقبي جودة الاجراء والمكلفين بالمداومة، والمكلفين بالتصحيح ومراقبي التصحيح، والفرق الإقليمية لتدبير الامتحانات.
وأعلن السعيدي أن العدد الإجمالي لمترشحات ومترشحي الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا لدورة يونيو 2022، قد بلغ 10161 مترشحة ومترشحا، من بينهم 4309 من المترشحين الأحرار، بنسبة 42 %، وبلغ عدد المترشحين الرسميين للامتحان الوطني الموحد 5852 مترشحة ومترشحا، بينما بلغ عدد المترشحين الرسميين للامتحان الجهوي الموحد 7095 مترشحة ومترشحا، وبلغ عدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة 10، سيستفيدون من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح، إضافة إلى جميع الظروف اللوجيستيكية المواتية من ولوجيات وإعطاء الأولوية للدخول والخروج من مراكز الإجراء تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف كما سيتم إجراء الامتحان بالنسبة للمترشحين السجناء الذين يبلغ عددهم 45 مترشحا.

ويذكر، أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين المتمدرسين تم إجراؤها باعتماد نظام الأقطاب، وذلك يومي 15 و 16 يونيو بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهنـــــــــي، و يومي 17 و18 يونيو 2022 بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل، بينما تم إجراء الامتحان الجهوي الخاص بالمترشحين الأحرار يومي 13 و 14 يونيو 2022. فيما ستجرى اختبارات الامتحان الوطني الموحد للمترشحين المتمدرسين والأحرار أيام 20 و21 و22 يونيو بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني، و يومي 23 و24 يونيو 2022 بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل

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