السعيدية .. مصرع شاب غرقا رغم محاولات إنقاذه

2022-06-18 / 13:25
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هبة بريس : وجدة

توفي شاب يوم أمس الجمعة 17 يونيو الجاري بشاطئ السعيدية غرقا، بعد أن أبعدته المياه عدة أمتار، رغم محاولاته العودة إلى الشاطئ مصارعا الأمواج.

ولم تفلح محاولات المنقذين في إخراج الفقيد، حيث جرى إسعافه بعد وصول جسده إلى الشاطئ فاقدا للحركة مبتلعا كمية كبيرة من المياه.
وتم نقله على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي حيث لقي مصرعه قبل وصوله .

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تعليق واحد

  1. رحمه الله. للأسف فإن السباحين المنقذين في جميع شواطئ المغرب يفتقرون إلى التجهيزات الضرورية .

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