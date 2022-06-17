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وزارة الفلاحة: أسعار المواشي بالأسواق في نفس مستويات الموسم الماضي

2022-06-17 / 23:34
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هبة بريس _ الرباط

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن أسعار الأغنام والماعز، وخاصة الأغنام، في الأسواق وأسواق المواشي، هي في نفس مستويات الموسم الفلاحي السابق، خلال نفس هذه الفترة من عيد الاضحى.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “إجراءات حماية الرصيد الحيواني في إطار برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية الذي أطلقه جلالة الملك، حفظه الله، في فبراير 2022 وكذا تحسين الموارد الرعوية والعلفية منذ شهر مارس، مكنت من تحسين وضعية سوق الحيوانات الحية مقارنة بالوضعية قبل شهر فبراير، حيث كانت الأسعار منخفضة بشكل خاص”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للأبقار المسمنة، ظلت أسعار اللحوم عند المستويات المتوسطة المعتادة، أي 62 – 65 درهم/كلغ عند الخروج من المجازر.

أما بالنسبة لأسعار منتوجات الدواجن، يبرز البلاغ، فقد شهد البيض انخفاضا بنسبة 5 إلى 7 في المائة مقارنة ب 2020-2021، في حين تظل أسعار لحم الدجاج عند 16 درهما/كلغ في أسواق الجمل

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‫5 تعليقات

  1. تتكلمون بدون علم ولا زيارة ميدانية لتكتشفوا حقيقة الأسعار الملتهبة فقد ارتفع ثمن الأضحية بألف والفي درهم على ابسط تقدير ياحكومة الفساد والنهب

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