العدول ينظمون “الجامعة الصيفية” في نسختها الثانية

2022-06-17 / 22:40
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هبة بريس _ الرباط

تنظم الجمعية المغربية للعدول الشباب بشراكة مع الهيئة الوطنية للعدول الجامعة الصيفية في نسختها الثانية تحت شعار :”التوثيق العدلي بين التطلعات لتحقيق المطالبواشكاليات الواقع،.. هل العدول جاهزون للوفاءبشروط المرحلة؟”، وذلك في الايام الممتدة من 23 الى 26 يونيو الجاري بعاصمة سوس العالمة أݣادير. نسخة أختير لهااسم : “دورة المرحوم عبد السلام البوريني”.

وقال بلاغ صحفي أن هذه النسخة تأتي :”بعد النسخة الأولى التي نظمت بأصيلة أوائل يوليو الماضي، استكمالا ومسايرة من الجمعية المغربية للعدول الشباب لنهجها الراسخ في خدمة المهنة وقضاياها بكلالمبادرات المنتجة باعتبارها رافدا اساسيا من روافد الهيئةالوطنية للعدول، مناط عملها هو تحريك الراكد في الجسمالمهني وتعميق التواصل بين مكونات المهنة واجيالها وخلقمشتل لصناعة القيادات وتطوير المؤهلات التنظيمية، وتكريسسياسة تعميق الوعي والمدارك لدى السادة عدول المملكة، منخلال التكوين والتكوين المستمر، بحلقات وندوات وأيام دراسيةوورشات تكوينية وغيرها، اضافة الى تفعيل مجموعة منالمبادرات الخلاقة الخادمة للمهنة وممتهنيها وتقوية الحسالنضالي، والبحث عن تكوين مرجعية وتصورات مهنية مشتركةمن خلال طرح الرؤى والافكار وتعميم وتعميق النقاش حولهابين المشاركين”.

وأضاف البلاغ :”هذه النسخة أختير لها أن تكون في أݣادير لاعتبارات عديدةأهمها: خلق جسر للتواصل بين عدول المملكة على امتداد جغرافيتها، كما جاء لتفعيل منطق عدم تمركز جل الأنشطةواللقاءات المهنية بالعاصمة الادارية وضواحيها في إطارسياسة العدالة المجالية، وفتح المجال للجميع للتفاعل بإيجابيةمع كل المستجدات المهنية والتوثيقية، واخيرا لتقريب السادة العدول في جميع المناطق من التكوينات الضرورية لتحسينمكاسبهم العلمية والعملية”.

واسترسل البلاغ أنه ولهذا :”فان الجمعية المغربية للعدول الشباب أخذت على عاتقهاتجويد هذه النسخة وتطوير برامجها وتنويع المتدخلين، منخلال الاستفادة من النسخة السابقة بتجاوز الملاحظاتالمسجلة وتدعيم وتجويد هذه النسخة وتنويع أنشطتها، وهو ماانعكس ايجابا بوصول عدد المشاركين في هذه الدورة الى مايزيد عن 120 مشارك ومشاركة. وقد تم الحرص على اختيارفضاء مؤهل ومناسب تمثل في قرية الكهرباء للاصطيافبأكادير كمكان لانعقادها لتوفرها على مرافق متكاملة ومؤهلةستساعد في التنزيل الناجع لبرنامج هذه الجامعة الصيفية”.

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