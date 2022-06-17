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فرنسا تفتح تحقيقا في تزايد نسبة الحجاب والرموز الإسلامية في المدارس

2022-06-17 / 15:03
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير التربية الوطنية الفرنسي، باب ندياي، الثلاثاء، فتح تحقيق في ظاهرة تتزايد منذ أسابيع وتعتبر خرقا للقانون العلماني وحياد المؤسسات العامة.

وحول ارتفاع حالات ارتداء الرموز الدينية الإسلامية في المدارس، قال ندياي خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء “سأناقش هذا الأمر مع رؤساء البلديات في غضون يومين”.

وأشار إلى أن الحكومة بصدد جمع المعلومات لتحديد مدى انتشار هذه الظاهرة وإذا لزم الأمر اتخاذ التدابير، وفقا لإذاعة مونت كارلو.

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