نجوم مغاربة يطلبون الشفاء لجلالة الملك محمد السادس

نجلاء مزيان

عقب إعلان الديوان الملكي عبر بلاغ، عن إصابة جلالة الملك محمد السادس، بفيروس كورونا دون أعراض.

حرص مجموعة من الفنانين و المشاهير على طلب الشفاء لجلالة الملك محمد السادس عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

و في هذا الصدد نشر الفنان المغربي سعد لمجرد عبر موقع أنستغرام تدوينة جاءت كالتالي:”أنعم الله على سيدي صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بالشفاء العاجل ، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية”.

و بدورها نشرت الفنانة لطيفة رأفت:”على اثر اصابة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بوباء كورونا نطلب من الله العلي القدير أن يمن على جلالته بالشفاء العاجل إن شاء لله، لهلا يورينا فيك شر سيدي”.

و كذلك الفنانة فرح الفاسي علقت قائلة :”اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، وارحمه بقدرتك يا ارحم الراحمين، أنت ثقته ورجائه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين”.

ويشار أن البروفيسور لحسن بليماني الطبيب الشخصي للملك، ذكر وفق بلاغ الديوان، أن الطبيب حدد بضعة أيام كفترة راحة للملك محمد السادس.

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