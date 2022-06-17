الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة عيد استقلال بلاده
الملك محمد السادس

نجوم مغاربة يطلبون الشفاء لجلالة الملك محمد السادس

2022-06-17 / 12:18
0
نجلاء مزيان

عقب إعلان الديوان الملكي عبر بلاغ، عن إصابة جلالة الملك محمد السادس، بفيروس كورونا دون أعراض.

حرص مجموعة من الفنانين و المشاهير على طلب الشفاء لجلالة الملك محمد السادس عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

و في هذا الصدد نشر الفنان المغربي سعد لمجرد عبر موقع أنستغرام تدوينة جاءت كالتالي:”أنعم الله على سيدي صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بالشفاء العاجل ، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية”.

و بدورها نشرت الفنانة لطيفة رأفت:”على اثر اصابة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بوباء كورونا نطلب من الله العلي القدير أن يمن على جلالته بالشفاء العاجل إن شاء لله، لهلا يورينا فيك شر سيدي”.

و كذلك الفنانة فرح الفاسي علقت قائلة :”اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، وارحمه بقدرتك يا ارحم الراحمين، أنت ثقته ورجائه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين”.

ويشار أن البروفيسور لحسن بليماني الطبيب الشخصي للملك، ذكر وفق بلاغ الديوان، أن الطبيب حدد بضعة أيام كفترة راحة للملك محمد السادس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فضل شاكر يعود بأغنية جديدة “خلينا نعيش”

فضل شاكر يعود بأغنية جديدة “خلينا نعيش”

2022-06-17 / 11:01
Photo of بعد عشرين سنة من الجمود.. رفع القيمة المادية لمنح الجائزة الوطنية للمسرح

بعد عشرين سنة من الجمود.. رفع القيمة المادية لمنح…

2022-06-16 / 15:51
Photo of عقب تكريمه في المغرب ..فنان جزائري يشعل منصات التواصل الاجتماعي بكلامه المؤثر

عقب تكريمه في المغرب ..فنان جزائري يشعل منصات التواصل…

2022-06-15 / 13:18
Photo of بسبب مشهد ل”المثلية”.. 14 دولة تمنع عرض فيلم “لايتيير” لديزني

بسبب مشهد ل”المثلية”.. 14 دولة تمنع عرض فيلم “لايتيير”…

2022-06-14 / 12:59
Photo of هاشم البسطاوي:” أنا من اخترت الموت في سلمات ابو البنات و لن أنسى ما حصل في المستشفى”

هاشم البسطاوي:” أنا من اخترت الموت في سلمات ابو…

2022-06-14 / 12:00
Photo of مهرجان تطوان السينمائي يحتفي بالفنان المصري شريف منير كضيف شرف الدورة الـ27

مهرجان تطوان السينمائي يحتفي بالفنان المصري شريف منير كضيف…

2022-06-13 / 12:56
Photo of المركز السينمائي المغربي يرفض التأشير لفيلم “سيدة الجنة” ومنع عرضه بالتراب الوطني

المركز السينمائي المغربي يرفض التأشير لفيلم “سيدة الجنة” ومنع…

2022-06-11 / 18:50
Photo of عقب إلغاء حفل لمجرد.. أول توضيح للشركة “هددوا بسفك الدماء و إحراق المدينة”

عقب إلغاء حفل لمجرد.. أول توضيح للشركة “هددوا بسفك…

2022-06-11 / 17:30
Photo of بنسعيد: “الثقافة هي إحدى المعطيات الرئيسية  لكل سياسة تنموية اجتماعية واقتصادية”

بنسعيد: “الثقافة هي إحدى المعطيات الرئيسية  لكل سياسة تنموية…

2022-06-11 / 16:07
Photo of صدمة لجمهورها.. شيرين عبد الوهاب تطلب الموت

صدمة لجمهورها.. شيرين عبد الوهاب تطلب الموت

2022-06-11 / 14:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق