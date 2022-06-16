رسالة وشاية و تحذير من أستاذ جامعي بالرباط لأب طالبة تثير الجدل

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة يشاع أن أستاذا جامعيا بكلية الآداب بالرباط تخصص الإسبانية بعثها لأب طالبة كانت تدرس بنفس الكلية يحذره من خلالها من تصرفات أحد زملائه الأساتذة بدعوى أنه يتحرش بإبنته.

و حسب مضمون الرسالة التي اطلعت عليها هبة بريس، فالمحتوى يتعلق برسالة حاول من خلالها أستاذ بذات الكلية تنبيه أب طالبة في سلك الدكتوراه من تصرفات أستاذ زميل له حاول بطرق وصفتها الرسالة ب”الخبيثة” استمالتها و إغواءها.

و وصف الأستاذ صاحب الرسالة سمعة زميله الأستاذ الثاني و عائلته بالسيئة و أكد أنه “يحوم” حول ابنة الأب المرسلة له الرسالة و الذي يشتغل في سلك المحاماة، حيث طلب منه التحري و التحقيق في الأمر و التشكي به للجهات الوصية.

هاته الرسالة بقدر ما تميط اللثام عن واقع تعيشه مع كامل الأسف المؤسسات الجامعية ببلادنا و التي تفجرت بعض من فضائحها مؤخرا فيما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”، بقدر ما تظهر المستوى المتدني و الصراعات التي تجمع بين الأساتذة لأغراض يعلمونها هم أكثر من غيرهم.

صراع الأساتذة حول الجامعات المغربية لحلبة يستعمل فيها الطلبة تارة كدروع و تارة كأسلحة تهديد و ابتزاز، مما يفقد الجامعة هبتها و ينزع عنها المكانة و المسؤولية التي يفترض أن تتحملها.

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