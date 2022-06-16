أزولاي: 770 مليون بالغ في العالم لا يستطيعون قراءة أو كتابة جمل بسيطة

2022-06-16 / 09:53
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هبة بريس - وكالات

كشفت المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي، عن وجود أكثر من 770 مليون بالغ و126 مليون شاب في العالم لا يستطيعون قراءة أو كتابة عبارات بسيطة، لافتة إلى أن ثلثيهم من النساء.

وجاءت تصريحات أوزلاي يوم الأربعاء، خلال خطاب عبر الفيديو ألقته على المشاركين في المؤتمر الدولي السابع لتعليم الكبار، الذي يعقد في مراكش تحت عنوان “تعليم الكبار من أجل التنمية المستدامة: جدول أعمال للتحول”.

وقالت أوزلاي: “هذا المؤتمر على نطاق عالمي.. يقترح توحيد المجتمع الدولي لدعم الحق في تعليم الكبار، وهو رافعة إلزامية للتقدم المشترك نحو أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ونحو الانتقال الأخضر”.

ووفقا لها، “أكثر من 770 مليون بالغ و126 مليون شاب في العالم لا يعرفون كيفية قراءة أو كتابة عبارات بسيطة”، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن ثلثي هذه العدد من النساء.

وفي هذا الصدد، دعت المديرة العامة لليونيسكو إلى “مواصلة وتكثيف الجهود لضمان تعميم تعليم الكبار”، مؤكدة “أهمية التربية المدنية في سياق تعليم الكبار وتعليمهم”.

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