وزارة الفلاحة: صادرات الحوامض تسجل رقما قياسيا

هبة بريس

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء، أن الصادرات من الحوامض سجلت رقما قياسيا من حيث الحجم خلال هذا الموسم.

وأوضح بلاغ للوزارة أن حجم الحوامض المصدرة خلال الموسم الحالي (ما بين فاتح شتنبر 2021 و13 يونيو 2022)، بلغ 735 ألفا و400 طن، مسجلا بذلك نموا بنسبة 42 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي.

وأشارت الوزارة إلى إن منحى النمو شمل كافة أنواع الحوامض وكذا جميع الوجهات.

وفي هذا الصدد، بلغ حجم صادرات الحوامض الصغيرة مع نهاية الموسم الحالي 628.600 طن، أي بزيادة نسبتها 40 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وفي ما يتعلق بالصادرات من البرتقال (الفواكه الكبيرة)، فقد سجلت نموا بنسبة 62 في المائة، لتبلغ من حيث الحجم نحو 97.200 طن، بحسب المصدر ذاته.

وسجل قطاع تصدير الفواكه والخضراوات الطازجة أداء جيدا خلال الموسم الحالي، وذلك على الرغم من سياق دولي صعب وموسم فلاحي اتسم بظروف مناخية غير مواتية.

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