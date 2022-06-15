الدولي المغربي سايس يجتاز الفحص الطبي في بشيكتاش

2022-06-15 / 16:16
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي بشيكتاش التركي، اليوم الأربعاء، أن الدولي المغربي رومان سايس خضع للفحص الطبي بنجاح تمهيدا لانتقاله إلى صفوفه في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ولفرهامبتون الإنجليزي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سايس سيوقع مع بشيكتاش عقدا لسنتين براتب سنوي يبلغ 1.5 مليون يورو زائد نصف مليون يورو مكافأة توقيع دون المكافآت المرتبطة بالأداء.

وكان سايس (32 عاما)، أنهى هذا الصيف مغامرته التي بدأها منذ 2016 مع ولفرهامبتون عندما انتقل إلى صفوفه مقابل أربعة ملايين يورو قادما من أنجيه الفرنسي واستمرت ستة مواسم خاض خلالها معه 206 مباريات وسجل 15 هدفا.

وساهم المدافع السابق للوهافر الفرنسي في عودة ولفرهامبتون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2018، وكان ركيزة أساسية في خط دفاع النادي.

ويسعى بشيكتاش من خلال ترميم صفوفه بلاعبين جدد هذا الصيف، إلى محو موسمه المخيب في الدوري المحلي حيث أنهاه في المركز السادس بفارق 22 نقطة خلف طرابزون سبور المتوج باللقب، وفشل في حجز مقعد في المسابقات القارية الثلاث: دوري الأبطال، الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” وكونفرنس ليغ.

يذكر أن بشيكتاش هو ثالث أفضل المتوجين في الدوري التركي لكرة القدم برصيد 15 لقبا آخرها العام الماضي خلف غلطة سراي (22 لقبا)، وفنربغشة (19 لقبا).

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