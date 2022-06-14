الصورة من الارشيف

أمريكا: فنلندا والسويد قد تشاركان بقمة الناتو في مدريد

2022-06-14 / 19:47
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت جوليان سميث السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، أن فنلندا والسويد قد تشاركان في قمة الناتو المقبلة في مدريد بصفة مدعوين غير أعضاء على الرغم من موقف تركيا الرافض لانضمامهما.

وقالت السفيرة الأمريكية: “هدفنا هنا هو أن نحاول ونرى ما إذا كان من الممكن أن تجلس السويد وفنلندا على الطاولة في مدريد بصفة مدعوين

وأضافت: “العديد منا كانت لديه آمال أن نرى هاتين الدولتين تنضمان إلينا في مدريد على الطاولة مع باقي القادة، لا نعرف إذا ما كان هذا سيحدث”.

وقالت السفيرة الأمريكية إن الولايات المتحدة تعمل في الغرف المغلقة على معالجة المخاوف التي أثارتها تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد المحتمل إلى التحالف.

وأضافت سميث أنه من المقرر أن تعقد قمة مدريد في الفترة من 28 إلى 30 يونيو/ حزيران، وستتضمن مناقشات حول مجالات من بينها وضع قوة الناتو ودعم أوكرانيا

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير المالية عبد الرحمن راوية

الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير المالية عبد الرحمن راوية

2022-06-14 / 18:40
Photo of فاس .. توقيف شخص مصنف خطر في حيازة وترويج المخدرات

فاس .. توقيف شخص مصنف خطر في حيازة وترويج…

2022-06-14 / 17:11
Photo of عيد الأضحى.. كسابة يشتكون الفراقشية وغلاء العلف ومواطنون يدقون باب السلف

عيد الأضحى.. كسابة يشتكون الفراقشية وغلاء العلف ومواطنون يدقون…

2022-06-14 / 13:19
Photo of أكادير.. الانتقائية في منع “الشيشا” يسائل جهاز الاستعلامات العامة بولاية الأمن

أكادير.. الانتقائية في منع “الشيشا” يسائل جهاز الاستعلامات العامة…

2022-06-13 / 19:03
Photo of أكادير.. تمثال يقتل طفلا أثناء لعبه بالكورنيش

أكادير.. تمثال يقتل طفلا أثناء لعبه بالكورنيش

2022-06-13 / 18:09
Photo of أخنوش يعلن قرب إحداث “المجموعات الصحية الجهوية”

أخنوش يعلن قرب إحداث “المجموعات الصحية الجهوية”

2022-06-13 / 16:45
Photo of أخنوش : سنجند كل الطاقات الممكنة لتحقيق إصلاح شمولي

أخنوش : سنجند كل الطاقات الممكنة لتحقيق إصلاح شمولي

2022-06-13 / 16:00
Photo of الانتخابات التشريعية الفرنسية: “الاتحاد الشعبي الجديد” اليساري وحزب ماكرون يتصدران نتائج الدورة الأولى

الانتخابات التشريعية الفرنسية: “الاتحاد الشعبي الجديد” اليساري وحزب ماكرون…

2022-06-12 / 22:10
Photo of وزير خارجية اسباني سابق : الجزائر هي منبع الارهاب في القارة الافريقية

وزير خارجية اسباني سابق : الجزائر هي منبع الارهاب…

2022-06-12 / 20:02
Photo of تونس ..اعتقال صحافي “شبّه الأوضاع” بالأيام الأخيرة لنظام بن علي

تونس ..اعتقال صحافي “شبّه الأوضاع” بالأيام الأخيرة لنظام بن…

2022-06-12 / 18:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق