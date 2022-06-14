اتهامات لمستشفى بن جرير بإهمال حامل.. ومندوبية الصحة تنفي

هبة بريس

على إثر الأخبار التي روجتها بعض وسائل الاعلام الإلكترونية بخصوص تعرض سيدة ثلاثينية حامل للإهمال وإخضاعها لعملية جراحية بدون بنج أثناء عملية الوضع بالمستشفى الإقليمي ابن جرير، ذكرت المندوبية الاقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الرحامنة أنها فتحت تحقيقا في الموضوع ، و تبين أن هناك مغالطات لا أساس لها من الصِّحة ومُجانِبة لحقيقة الأمر.

وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني، أكدت المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الرحامنة ، أنه يوم الأربعاء 8 يونيو 2022 تم استقبال سيدة حامل بمصلحة الولادات التابعة للمستشفى الإقليمي ابن جرير، وفور استقبالها، وبعد إجراء الكشوفات والفحص بالصدى من طرف الطبيبة الاخصائية في أمراض النساء والتوليد المداومة والفريق التمريضي بمصلحة الولادات بالمستشفى، تبين أن دقات قلب الجنين كانت متوقفة. وعلى إثر ذلك، تم إخضاع السيدة لعملية قيصرية بعد أن تعذرت عملية التوليد بالطريقة الطبيعية. وقد تمت العملية القيصرية بنجاح، ولاتزال السيدة تتلقى العلاج بذات المصلحة الى حدود اليوم.

وبهذه المناسبة جددت المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية تذكيرها لكافة السيدات الحوامل بأهمية تتبعهن لحملهن بشكل جدي ومستمر خلال المراحل الأربعة للحمل، مجانا، وذلك على مستوى جميع المراكز الصحية التابعة للإقليم.

زدعت المندوبية بعض المنابر الإعلامية، إلى تقصي المعطيات والبحث عن المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوقة، وذلك لتجنب نشر الإشاعات والأخبار الزائفة التي من شأنها تغليط الرأي العام المحلي والوطني وكذا تبخيس المجهودات التي تبذلها الأطر الصحية ليل نهار وطيلة ايام الأسبوع لضمان الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0