مهرجان تطوان السينمائي يحتفي بالفنان المصري شريف منير كضيف شرف الدورة الـ27

نجلاء مزيان

اختارت إدارة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، في دورتها السابعة والعشرين، الاحتفاء بالفنان المصري شريف منير كضيف شرف الدورة.

ويأتي إختيار مهرجان تطوان السينمائي للفنان المخضرم شريف منير لتاريخه السينمائي الحافل والمميز، فمنذ التحاقه بالدراسة في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بناء على نصيحة الشاعر الراحل صلاح جاهين، وظهوره في عدد من الأعمال الفنية منذ منتصف الثمانينيات.

سطع نجم الفنان المصري في أدوار متعددة جسد من خلالها العديد من الشخصيات المتأرجحة بين الدراماتيكي والكوميدي، حيث شارك في مسلسلات (رحلة المليون، بكيزة و زغلول، ليالي الحلمية)، وفي الأفلام (الطوفان، ضربة معلم، أبناء و قتلة).

وتحرص إدارة مهرجان تطوان السينمائي، على تكريم أبرز فناني البحر الأبيض المتوسط، الذين يتمتعون بتاريخ تلفزي ومسرحي يحظى بثناء النقاد، ويلامس قلوب الجماهير.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0