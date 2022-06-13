وزيرة الاقتصاد الإسبانية: الجزائر أصبحت متحالفة بشكل متزايد مع روسيا
هبة بريس _ متابعة
قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو يوم الاثنين إن قرار الجزائر تعليق معاهدة صداقة ثنائية مع بلادها الأسبوع الماضي لم يكن مفاجئا لأن الجزائر تنحاز بشكل متزايد إلى روسيا.
وأضافت كالبينو أنها لاحظت تقاربًا متزايدًا بين الجزائر وروسيا في اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي قبل أسابيع قليلة.
وقالت في مقابلة إذاعية مع راديو كاتالونيا “رأيت في ذلك الوقت أن الجزائر أصبحت منحازة أكثر فأكثر لروسيا، لذا (قرار تعليق المعاهدة) لم يفاجئني
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18 تعليقات
الجزائر هي فقط ورقة روسيا لضغط على الإتحاد الأوروبي في مصدر من مصادر الطاقة المتجهة إلى أوروبا.اما بما يخص الإتفاقية التي أبرمت بين إسبانيا و الجزائر فهي تنص على إحترام سيادة القرارة بين الطرفين الشيئ الذي لم يسغ الجزائر في موقف إسبانيا من قرارها في الصحراء المغربية..
و هو قرار سيادي الإسبانية لا يجب الجزائر تدخول في شأنه.
الجزائر التي تعتبر نفسها ليست طرفا في النزاع بين المغرب والبوليساريو التي تريد الانفصال فهي من تطيل أمد هذا الصراع وتريد تمزيف وتفريق دولة مسلمة إلى دويلات ضعيفة ..
الجزائر ستكون وأنها الان في مأزق بعد القرار الصبياني الذي دخلت فيه مع اسبانيا ..
اسبانيا كانت فقط تنتضر التوقيع على اتفاق نقل الغاز من الجزائر فقط من اجل الاعتراف بمغربية الصحراء المغربية..
العالم كله يأسف للتصرفات العسكرية الصبيانية للقوة الضاربة كما تزعم ..
الغرب علاقتهم بالعرب هو التفرقة بين الشعوب العربية جاهدين في تفتيت كل الدول واثارة النزاعات وعدم الاستقرار لتحقيق مصالحهم واخذ كل الثروات ..
الدولة الجزائرية تعيش متل الذي يكون ميتا ولكن يعيش على الالات الصناعية فقط قراراتها العشوائية جعلتها أضحوكة امام المنتظم الدولي…
ما يهم إسبانيا مصلحتها من الجزائر هو الغاز فهي حصلت عليه وابرمت عقد طويل المدى فهي تعرف جيدا أنها تتعامل مع نظام عسكري متسلط ..
مع اول تهديد للإتحاد الأوروبي الجزائر حائرة من قرارها الاخير وهو تعليق العلاقات والاتفاق بينها وبين اسبانيا مما يعكس ويقلب عليها طاولة الحوار..
دولة الخسائر تخسر خسارة تلوى الاخرى وينقلب عليها سحرها والقوة الضاربة باتت عاجزة عن تحريك اي اصدار اي رد فعل تجاه الاتحاد الأوروبي..
غصبا عن الجزائر ستوفى بالتزاماتها إتجاه الغرب لأن قراراتها العشوائية جعلتها في موقف لعبة بين اسبانيا والاتحاد الاوروبي..
هاهي الجزائر تنبطح امام العالم و تتعرض لاكبر فضيحة و الدليل على انها ليست صاحبة القرار لان حليفتها روسيا هي من تصدر القرار ..
الدول تكون قوية عندما يكون لأنظمتها شرعية الحكم. اما دولة تحكمها عصابة العسكر تعيث في الارض فسادا فلا قوة لها سوى على الضعفاء من شعبها.
دولة العسكر لاتفرق بين السياسة ومصالح الدول، فاسبانيا اتخذت موقف سياسي ضد الجزائر وجعلتها في موقف صعب جدا..
حكام الجزائر ليست لهم اي علاقة بالسياسة فالقرار يصدر وبعد ساعة يصدر قرار اخر قمة العبث..
الجزائر طرف رئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هي المسؤولة مباشرة عنه ..
باختصار الجزائر أصبحت أضحوكة بسبب حكامها العجزة ..
القوة العظمى والضاربة اصبحت مضروبة للاسف الشديد..