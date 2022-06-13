تحالف ماكرون يتخطى ائتلاف ميلانشون اليساري

2022-06-13 / 09:13
0
هبة بريس _ وكالات

تقدم تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي (معا) بشق الأنفس على منافسه الاتحاد الشعبي للبيئة والمجتمع الجديد، الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون، في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، بحسب النتائج الصادرة عن وزارة الداخلية.

بعد فرز 100% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، أمس الأحد الأحد، قالت وزارة الداخلية أن تحالف ماكرون حصل على 25.7%، بينما حصل ائتلاف ميلانشون على 25.6%.

بينما جاء حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في المركز الثالث بأكثر من 18%.

بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية 39.42%، وتعد تلك الإحصائيات أقل من الأرقام المسجلة في هذا الوقت في أربع انتخابات برلمانية سابقة.

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد 19 يونيو/حزيران الجاري.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قتلى وجرحى جراء قصف القوات الأوكرانية لسوق مزدحمة في دونيتسك

قتلى وجرحى جراء قصف القوات الأوكرانية لسوق مزدحمة في…

2022-06-13 / 13:08
Photo of افتتاح اجتماع وزراء المالية ال 15 التابعة للاتحاد الإفريقي

افتتاح اجتماع وزراء المالية ال 15 التابعة للاتحاد الإفريقي

2022-06-13 / 12:34
Photo of ” أفعال لا تطابق الأقوال”.. فرنسا تصبح أكبر مستورد للغاز الروسي

” أفعال لا تطابق الأقوال”.. فرنسا تصبح أكبر مستورد…

2022-06-13 / 12:23
Photo of عجز الميزانية في المغرب يبلغ 14,6 مليار درهم حتى نهاية ماي

عجز الميزانية في المغرب يبلغ 14,6 مليار درهم حتى…

2022-06-13 / 12:01
Photo of فيضانات تركيا.. 4 قتلى ومفقود وتحذيرات في 42 بلدة

فيضانات تركيا.. 4 قتلى ومفقود وتحذيرات في 42 بلدة

2022-06-13 / 11:02
Photo of قرار سعودي يفاجئ بريطانيين راغبين بالحج هذا العام

قرار سعودي يفاجئ بريطانيين راغبين بالحج هذا العام

2022-06-13 / 10:36
Photo of مقتل 100 شخص بإقليم دارفور السوداني في اشتباكات قبلية

مقتل 100 شخص بإقليم دارفور السوداني في اشتباكات قبلية

2022-06-13 / 10:30
Photo of إيطاليا : الراحل “رحال عمري” لم يكن استثناء وهب روحه لإنقاذ طفلين من الغرق

إيطاليا : الراحل “رحال عمري” لم يكن استثناء وهب…

2022-06-12 / 23:04
Photo of مخلوق غريب يثير قلقا بالولايات المتحدة الأمريكية ( فيديو )

مخلوق غريب يثير قلقا بالولايات المتحدة الأمريكية ( فيديو…

2022-06-12 / 18:48
Photo of نيجيريا تسجل 31 إصابة بجدري القردة منذ بداية العام

نيجيريا تسجل 31 إصابة بجدري القردة منذ بداية العام

2022-06-12 / 15:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق