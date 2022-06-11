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إصابات كورونا ترتفع و “الصحة” تجدد دعوة المواطنين للالتزام بالتدابير الاحترازية

2022-06-11 / 19:14
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هبة بريس - الرباط

سجلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 1076 إصابة جديدة مقابل تعافي 381 شخصا.

وحسب معطيات الوزارة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 5517 حالة، في حين تم تسجيل 10 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 30 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,6 في المائة.

وفي هذا الصدد، جددت السلطات الصحية دعوتها للمواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية وفي مقدمتها ارتداء الكمامات واحترام التباعد وكذا تلقي الجرعات الثلاث من اللقاح.

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