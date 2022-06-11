الأشد منذ 20 سنة.. إسبانيا تشهد موجة حرارة قوية

2022-06-11 / 16:59
0
هبة بريس - وكالات

تشهد إسبانيا، منذ اليوم السبت، موجة شديدة الحرارة، قبل قدوم فصل الصيف، لم تشهد لها مثيلا منذ 20 عاما.

ففي مدينة سيفي بجنوب البلاد، حقق تجار المراوح مبيعات قياسية، في حين لجأ قادة العربات التي تجرها الخيول والتي تنقل السائحين بين الأماكن التاريخية، مثل قصر ريال ألكازار وساحة إسبانيا، إلى رش الماء على الخيول لتخفيف وطأة الحر الشديد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة بلغت 40 درجة مئوية في سيفي ومدينة قرطبة القريبة اليوم السبت.

وقال خبراء الطقس إن درجات الحرارة يمكن أن ترتفع إلى 42 درجة مئوية في وادي غواديانا في إكستريمادورا ومناطق أخرى في جنوب إسبانيا في وقت لاحق اليوم السبت.

ويمكن أن تتأجج موجة الحر غدا الأحد في الوقت الذي يمكن أن تصل فيه درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية في أجزاء من جنوب إسبانيا.

وقال خبراء الطقس في مكتب الأرصاد الجوية إن سحابة من الهواء الساخن قادمة من شمال أفريقيا دفعت درجات الحرارة إلى هذا الارتفاع.

وأشاروا إلى أن موجة الحر الخانق يمكن أن تستمر في معظم إسبانيا حتى 15 يونيو قبل حلول فصل الصيف رسميا بستة أيام.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلماني أوروبي يحذر من أزمة الطاقة: “سنعود 30 سنة للوراء”

برلماني أوروبي يحذر من أزمة الطاقة: “سنعود 30 سنة…

2022-06-11 / 16:16
Photo of بتهمة الاعتداء الجنسي.. القبض على نجم بارز بالدوري الألماني

بتهمة الاعتداء الجنسي.. القبض على نجم بارز بالدوري الألماني

2022-06-11 / 15:49
Photo of الحكم بإعدام 3 أجانب بدونتيسك.. باريس تعبر عن “قلقها الشديد”

الحكم بإعدام 3 أجانب بدونتيسك.. باريس تعبر عن “قلقها…

2022-06-11 / 13:04
Photo of بسبب توقف إمدادات الحبوب.. زيلينسكي يحذر من خطر المجاعة بافريقيا

بسبب توقف إمدادات الحبوب.. زيلينسكي يحذر من خطر المجاعة…

2022-06-11 / 12:15
Photo of جونسون: مستاؤون من أحكام الإعدام الصادرة بحق البريطانيين

جونسون: مستاؤون من أحكام الإعدام الصادرة بحق البريطانيين

2022-06-11 / 11:49
Photo of أمريكا تلغي إلزامية اختبار كورونا للوافدين عبر الجو

أمريكا تلغي إلزامية اختبار كورونا للوافدين عبر الجو

2022-06-11 / 09:53
Photo of بعد إعلان الاتحاد الأوروبي دعم إسبانيا… الجزائر ترد

بعد إعلان الاتحاد الأوروبي دعم إسبانيا… الجزائر ترد

2022-06-11 / 09:30
Photo of الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بعد حكم الإعدام على مقاتلين أجانب

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بعد حكم الإعدام على…

2022-06-11 / 09:09
Photo of حبس نائب جزائري أرسل ورقة الإجابات لابنته خلال امتحان الرياضيات

حبس نائب جزائري أرسل ورقة الإجابات لابنته خلال امتحان…

2022-06-10 / 23:19
Photo of فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في “عملية” لفك الحصار عن ميناء أوديسا

فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في “عملية” لفك الحصار عن…

2022-06-10 / 23:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق