الأشد منذ 20 سنة.. إسبانيا تشهد موجة حرارة قوية

هبة بريس - وكالات

تشهد إسبانيا، منذ اليوم السبت، موجة شديدة الحرارة، قبل قدوم فصل الصيف، لم تشهد لها مثيلا منذ 20 عاما.

ففي مدينة سيفي بجنوب البلاد، حقق تجار المراوح مبيعات قياسية، في حين لجأ قادة العربات التي تجرها الخيول والتي تنقل السائحين بين الأماكن التاريخية، مثل قصر ريال ألكازار وساحة إسبانيا، إلى رش الماء على الخيول لتخفيف وطأة الحر الشديد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة بلغت 40 درجة مئوية في سيفي ومدينة قرطبة القريبة اليوم السبت.

وقال خبراء الطقس إن درجات الحرارة يمكن أن ترتفع إلى 42 درجة مئوية في وادي غواديانا في إكستريمادورا ومناطق أخرى في جنوب إسبانيا في وقت لاحق اليوم السبت.

ويمكن أن تتأجج موجة الحر غدا الأحد في الوقت الذي يمكن أن تصل فيه درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية في أجزاء من جنوب إسبانيا.

وقال خبراء الطقس في مكتب الأرصاد الجوية إن سحابة من الهواء الساخن قادمة من شمال أفريقيا دفعت درجات الحرارة إلى هذا الارتفاع.

وأشاروا إلى أن موجة الحر الخانق يمكن أن تستمر في معظم إسبانيا حتى 15 يونيو قبل حلول فصل الصيف رسميا بستة أيام.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0