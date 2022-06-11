إيطاليا.. لقاء تواصلي بتورينو حول تنزيل سياسات الهجرة بجهة بني ملال خنيفرة

2022-06-11 / 11:10
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عبد اللطيف الباز / تورينو

بتنسيق مع الوكالة البلجيكية للتنمية، احتضنت صباح اليوم قاعة الندوات بكازا ديل كورتيري بمدينة تورينو الإيطالية، لقاء تواصليا حول تنزيل سياسات الهجرة بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف تعزيز حكامة الهجرة القائمة على حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة فاطمة خلوق رئيسة المنتدى الإيطالي المغربي للعلاقات الثنائية إن هذا المشروع يندرج في سياق سياسة المغرب في مجال الهجرة، والتي شهدت تحولا كبيرا، حيث انتقل المغرب خلال السنوات الأخيرة، من بلد عبور إلى بلد إقامة، وأصبح أيضا قطبا مهما للتنقلات

ويهدف هذا المشروع ، إلى تعزيز حكامة الهجرة القائمة على حقوق الإنسان والاستثمار ، في جهة بني ملال خنيفرة .

كما يروم المشروع ، الإدماج التدريجي للبعد المتعلق بالهجرة في السياسات والإستراتيجيات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي في المغرب.

كما يرمي هذا المشروع أيضا إلى تحقيق نتائج تتعلق بتعزيز قدرات الفاعلين والحكامة والتخطيط الاستراتيجي للهجرة وإلى المساهمة في السياسات التنموية على المستوى الترابي خاصة في شقها الاستثماري على اعتبار الدور المركزي الذي أصبحت تتمتع بها جهة بني ملال خنيفرة وكذا الاختصاصات المنوطة بها.

وسيتيح هذا البرنامج، الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني للطوارئ في إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إدماج بعد الهجرة في السياسات والاستراتيجيات العامة على الصعيدين الوطني والجهوي بصفة تدريجية ومنسقة.

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