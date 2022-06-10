اطلاق نار بتكساس
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أمريكا.. إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في مركز تسوق في كارولينا الشمالية

2022-06-10 / 20:07
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هبة بريس _ وكالات

قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بعد إطلاق نار، اليوم الجمعة، في مركز تسوق بولاية كارولينا الشمالية.

أفاد ريك جودال، المتحدث باسم إدارة شرطة مدينة غاستونيا، بأن إطلاق النار حدث ظهر اليوم في قاعة الطعام في إيستريدغ مول في غاستونيا، على ما نقلت “أسوشيتد برس”.

وتقع المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 77000 نسمة إلى الغرب من شارلوت، وهي ليست بعيدة عن حدود الولاية مع كارولينا الجنوبية.

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