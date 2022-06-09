إصابات في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية، الخميس، أنه تم الإبلاغ عن عدد من الإصابات جراء إطلاق نار في بلدة سميثسبيرغ بولاية ماريلاند.

وبينما لم تكشف السلطات الأمريكية أي تفاصيل متعلقة بإطلاق النار أو الضحايا، أكد مكتب شرطة مقاطعة واشنطن أن “المشتبه به لم يعد يشكل خطرا على المجتمع”، حسبما نقل موقع قناة “أيه بي سي

ويأتي إطلاق النار في ماريلاند بعد نحو أسبوعين من إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بتكساس، أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمين اثنين.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا في التسلح الفردي، حيث يمتلك المواطنون المدنيون 393 مليون قطعة سلاح مقارنة بعدد القطع التي يمتلكها المدنيون حول العالم والتي يبلغ عددها 857 مليون.

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