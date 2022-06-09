بسبب حجابها.. إعدادية بفاس تمنع تلميذة من الدراسة ومديرية التعليم توقف القرار
هبة بريس _ فاس
غمرت الفرحة التلميذة من سهب الورد من حي شعبي وأسرتها بعدما أبطلت المديرية الإقليمية للتعليم بفاس، قرار التوقيف التأديبي لمدة عشرين يوما بسبب ارتداءها الحجاب الإسلامي حسب شكاية والدها تتوفر “هبة بريس” على نسخة منها..
و حسب ذات الشكاية التهمة وجهها والد التلميذة مباشرة لمدير الإعدادية الذي طلب من التلميذة إزالة الحجاب وارتداء السروال إذا كانت ترغب في مشاركة زميلاتها الأنشطة الرياضية، مما جعل الأسرة تلجأ للمديرية الإقليمية للتعليم، التي أصدرت قرارا بإبطال منع التلميذة من ولوج الإعدادية حيث استقبل الفريق التربوي والإداري التلميذة المحجبة بشكل طبيعي بعد أسبوع صعب قضته بعيدا عن زملائها وأساتذتها.
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5 تعليقات
الرياضة والحجاب
الرياضة بالجلباب
Hal hada lmaseol tarbia wa ta3lim,yajib tard wa mo3a9abat bil i3dam hada lmaseol,liannaho yatabi3o aljihat lkharijia llati tourid lkharab libiladina leislam innaho khaen Mena lkhawanna tabi3in lijihat Francia limo7arabat islam,aynna rijal din filmaghrib men ajli an yatadakhalo fawran
ما عرفتش منين خرجونا بهاد الحجاب الاسلامي راه كاين لباس رياضي واسع وطويل كيفبش غادي تجري بديك اللباس العجيب؟؟؟؟؟؟
شخصيا في المسجد عندما تقف بجانبي (امراة) بلباس الباكستان وبالقفازات والجوارب واللثام اشك انها امراة وخصوصا لما تحاول جاهدة الصاق رجلها برجلي مثل الرجال فانسحب بعيدا عنها من حقنا كمواطنين ان نعرف مع من نصلي ونركب الحافلات ونسير في الشارع…من قال انهن نساء قد يكونون لصوص او ارهابيون او رجال متحرشين
على الدولة ان تكون حازمة مع هؤلاء المتشددين
نقول لمدير الإعدادية حسبنا الله ونعم الوكيل فيه
ونقول للمسؤول عن المديرية الإقليمية جعلك الله مفتاح لكل خير و مغلاق لكل شر
ظلم في بلد الاسلام ليس من حق اي احد ازالة حجابها الذي ارتصته لنفسها