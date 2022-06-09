بسبب حجابها.. إعدادية بفاس تمنع تلميذة من الدراسة ومديرية التعليم توقف القرار

هبة بريس _ فاس

غمرت الفرحة التلميذة من سهب الورد من حي شعبي وأسرتها بعدما أبطلت المديرية الإقليمية للتعليم بفاس، قرار التوقيف التأديبي لمدة عشرين يوما بسبب ارتداءها الحجاب الإسلامي حسب شكاية والدها تتوفر “هبة بريس” على نسخة منها..

و حسب ذات الشكاية التهمة وجهها والد التلميذة مباشرة لمدير الإعدادية الذي طلب من التلميذة إزالة الحجاب وارتداء السروال إذا كانت ترغب في مشاركة زميلاتها الأنشطة الرياضية، مما جعل الأسرة تلجأ للمديرية الإقليمية للتعليم، التي أصدرت قرارا بإبطال منع التلميذة من ولوج الإعدادية حيث استقبل الفريق التربوي والإداري التلميذة المحجبة بشكل طبيعي بعد أسبوع صعب قضته بعيدا عن زملائها وأساتذتها.

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