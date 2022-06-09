لقجع: الدولة كانت تحقق 800 مليون درهم من موارد القمح

لبنى ابروك - هبة بريس

كشف الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن سعر القمح المستورد انتقل من 250 درهم للقنطار، واليوم بلغ 380 درهم للقنطار.

وذكر لقجع في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أنه في كل قنطار مستورد من القمح الدولة تدفع 258درهما لدعمه.

وأضاف الوزير، أنه في الوقت الذي كانت تحقق موارد القمح 800 مليون درهم للدولة، أصبحت اليوم تدعم هذه المادة مسترسلا بالقول “ولكم أن تتخيلوا الفارق”.

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