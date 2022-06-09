لقجع: لولا تدخل الحكومة لاقتنى المواطنون قنينة الغاز ب 140 درهما

2022-06-09 / 15:32
5
لبنى ابروك - هبة بريس

استعرض فوزي لقجع الوزير المنتدب لـوزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، تطور نفقات المقاصة خلال السنة الجارية.

وذكر لقجع في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أنه حسب فرضيات قانون المالية، فقد تم اعتماد سعر البوتان في 450 دولار للطن، مشيرا الى أن التوقعات تفيد أنه خلال سنة 2022 سترتفع الى 800 و 850 دولار للطن

وأضاف لقجع، أن سعر البوتان بلغ اليوم 807 دولار الطن، مشيرا الى أن دعم الدولة لقنينة البوتان بلغ خلال ال5 اشهر من السنة الجارية، مبلغ 100 درهم لكل قنينة، مقابل الاعتمادات المتوقعة في قانون المالية والمحددة في 50 درهما.

وأضاف لقجع أن قنينة الغاز كانت ستصل لثمن 90 درهما اذا ما طبقت الاعتمادات المتوقعة، وكانت ستصل لسعر 140 درهما لولا تدخل الحكومة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توشيح عبد الجليل الحجمري بوسام السعفات الأكاديمية الفرنسي

توشيح عبد الجليل الحجمري بوسام السعفات الأكاديمية الفرنسي

2022-06-09 / 19:08
Photo of السجن موقوف التنفيذ لفقيه “الفلقة

السجن موقوف التنفيذ لفقيه “الفلقة

2022-06-09 / 18:28
Photo of مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيين في منصب عال

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيين في منصب عال

2022-06-09 / 18:19
Photo of فاس.. إيقاف شخص ذوي السوابق بتهمة الحيازة وترويج المخدرات

فاس.. إيقاف شخص ذوي السوابق بتهمة الحيازة وترويج المخدرات

2022-06-09 / 17:58
Photo of رسميا.. الأمن يشرع في استعمال منظومة جديدة للأسلحة والمعدات الوظيفية

رسميا.. الأمن يشرع في استعمال منظومة جديدة للأسلحة والمعدات…

2022-06-09 / 17:45
Photo of ايت الطالب يستقبل أعضاء البعثة الصحية للحج

ايت الطالب يستقبل أعضاء البعثة الصحية للحج

2022-06-09 / 17:42
Photo of الSNRT تحتفي بالمسار المهني للراحل محمد الأغضف الداه

الSNRT تحتفي بالمسار المهني للراحل محمد الأغضف الداه

2022-06-09 / 17:06
Photo of ارتفاع إصابات كورونا.. الحكومة: نتمنى ألا نتخذ إجراء لا يعجبنا ولا يعجب المواطنين

ارتفاع إصابات كورونا.. الحكومة: نتمنى ألا نتخذ إجراء لا…

2022-06-09 / 17:03
Photo of دعم مهنيي النقل: بايتاس: نسبة المستفيدين من الدفعة الأولى بلغت 90%

دعم مهنيي النقل: بايتاس: نسبة المستفيدين من الدفعة الأولى…

2022-06-09 / 16:54
Photo of المحمدية.. تفكيك عصابة متخصصة في سرقة محركات السقي الفلاحي

المحمدية.. تفكيك عصابة متخصصة في سرقة محركات السقي الفلاحي

2022-06-09 / 16:16

‫5 تعليقات

  1. يتكلم وكأنه يدفع الفرق من جيبو اسمحمد رآه المواطنين الذين يؤدون الضرائب همو الذين الثمن

  2. وهذه الحكومة انتخبها الشعب لتدافع عليه وليس ولا يهمني أحد ويقول ان البوطة ثمنها140

  4. على السيد لقجع انه لا يجب عليه ان يمن علينا تدخل الحكومة أو الدولة في تسعير المواد فهذا حقنا في الفوسفاط والسمك والذهب والفضة …..

  5. والسي لقجع رآه الدولة والخيرات ديالها والمحاين ديالها كلشي ديال المواطنين رآه دول أخرى الدعم حتى على كل طفل.
    راه من حقنا خيرات ابلادنا والله الوطن الملك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق