أستاذ بالرشيدية يجمع الأبناء والآباء لتدارس سبل بناء المشروع الشخصي للتلميذ

هبة بريس - الرشيدية

في إطار تفعيل مضامين مشاريع القانون الإطار 51.17، وخاصة المشروع المندمج رقم 13 الخاص بإرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والتنشيط المدرسي والمهني والجامعي، وكذا في إطار اجراة الأولوية الثالثة المتعلقة بتفعيل المواكبة التربوية للمشاريع الشخصية للمتعلمين بالمشروع المندمج لثانوية مولاي رشيد الإعدادية بالرشيدية(2021-2023)، و بهدف إشراك الأسر في مواكبة المشاريع الشخصية لابنائهم قام الأستاذ الرئيس سعيد وعشى باستدعاء جميع آباء وأمهات وأولياء تلاميذ قسم 1/7 لحضور حصة المواكبة الخاصة بذات القسم يوم الثلاثاء 07 يونيو الجاري.

وتطرق الأستاذ الرئيس خلال هذه الحصة والتي حضرتها مديرة المؤسسة والحراس العامون للخارجية ومنسقة الأندية التربوية، لأهمية حصص المواكبة في بناء المشاريع الشخصية للتلاميذ، ومفهوم المشروع الشخصي للمتعلم، وأهميته بالنسبة للتلميذ، وما هي بعض المعيقات التي تعرقل مراحل بناءه.

وتحدث الأستاذ الرئيس وعشى كذلك خلال هذا اللقاء التواصلي إلى عدد من نقاط الضعف التي يجب العمل على تقويتها وتجاوز آثارها بالتعاون بين المؤسسة والأسرة، وكذا عدد من التهديدات التي يجب وضعها في الحسبان لمساعدة وتوجيه التلاميذ لتحقيق أهداف مشاريعهم الشخصية .

وعبر وأولياء تلاميذ ذات القسم الذين حضروا وتفاعلوا مع مضامين اللقاء، عن شكرهم للأستاذ الرئيس عن هذه المبادرة الفريدة التي اجتمع فيها الأبناء والآباء في حجرة وحيدة لتدارس ومناقشة طرق وسبل إكساب المتعلم القدرة على اتخاذ مواقف ايجابية في بناء مشروعه المستقبلي باستقلالية تامة، وكذا معالجة كل السبل التي تعيق بناء المشاريع الشخصية لأبنائهم .

يشار ان ثانوية مولاي رشيد الإعدادية بالرشيدية شرعت خلال الموسم الدراسي الحالي (2021-2022) في تفعيل حصص المواكبة التربوية للمشاريع الشخصية للمتعليمين، وذلك من خلال حصص أسبوعية مدرجة في جدول حصص جميع تلاميذ المؤسسة، بتاطير من 17 أستاذا رئيسا .

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