خاليلوزيتش: “مباراة جنوب أفريقيا لن تكون سهلة وأتمنى من الجماهير الحضور بكثافة لدعمنا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

اختتم المنتخب المغربي استعداداته لمباراة جنوب أفريقيا التي سيحتضنها مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط مساء اليوم، و هي المباراة التي تندرج ضمن إقصائيات كأس إفريقيا التي ستقام السنة القادمة بدولة الكوت ديفوار.

و في هذا الصدد، صرح وحيد حاليلوزيتش على هامش آخر حصة تدريبية للأسود بأن اللاعبين واعون جيدا بأهمية هاته المباراة و يحذوهم أمل كبير لتحقيق نتيجة إيجابية.

و أوضح المدرب البوسني في تصريح للموقع الرسمي للجامعة بأن المباراة لن تكون سهلة أمام خصم شرس، مضيفا بأنه درس نقاط القوة و الضعف لمنتخب جنوب أفريقيا.

و طالب خاليلوزيتش من الجماهير المغربية الحضور بكثافة للملعب قصد تشجيع اللاعبين و مؤازرتهم و حثهم على تحقيق الفوز في هاته المباراة الهامة.

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