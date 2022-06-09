السلطات الجزائرية تقرر منع عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا

هبة بريس _ الرباط

وجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، اليوم الأربعاء، تعليمات لكافة مديري البنوك، طالبتهم فيها بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.

وحسب ماجاء في القرار – نشرته وسائل إعلام جزائرية – فإنه يمنع أية عملية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا، كما يمنع أيضا أية عملية توطين بنكي لإجراء عملية تصدير نحو إسبانيا.

وأوضح القرار أن الإجراء الجديد حيز التنفيذ بداية من يوم غد الخميس 9 يونيو 2022.

كما شددت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية في الأخير على لا ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتطبيق الصارم لهذا الإجراء

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