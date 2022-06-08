مقتل شخص وإصابة 8 على الأقل في عملية دهس في برلين

هبة بريس _ وكالات

قتل شخص وأصيب ثمانية بجروح حين صدمت سيارة حشدا من المارة صباح الأربعاء في وسط برلين، على ما أفادت أجهزة الإغاثة وكالة فرانس برس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم توقيف السائق بعدما اقتحمت سيارته واجهة محل في شارع برايتشايدبلاتس التجاري، من غير أن يتضح في الوقت الحاضر إن كان فقد السيطرة على السيارة أو نفذ هجوما متعمدا.

وأوردت صحيفة “بيلد” أن الضحية رجل ونشرت صورة يظهر فيها عناصر إسعاف وشرطة حول حمالة.

ونشرت أعداد من عناصر الشرطة في الموقع القريب من الساحة حيث نفذ اعتداء سابقا صدما بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية في 19 ديسمبر 2019، موقعا 12 قتيلا.

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