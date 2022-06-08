فنانون عرب وأجانب ينعون الشاب خالد في وفاة والدته

2022-06-08 / 14:25
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قدم العديد من الفنانين العرب والاجانب، التعازي الى الفنان الشاب خالد بعد وفاة والدته ” الحاجة خديجة ” ونشر الشاب خالد صورة لوالدته وعلق عليها قائلا:” ارقدي في سلام يا أمي .. الله يرحمك”، وقال أيضا:” كنتي تدعي لي دائما.. والآن حان دوري”.

ونشر الشاب خالد صورة لوالدته وعلق عليها قائلا:” ارقدي في سلام يا أمي .. الله يرحمك”، وقال أيضا:” كنتي تدعي لي دائما.. والآن حان دوري”.

الشاب خالد أو ملك الراى كما يطلق عليه دائماً تمكن من الاستحواذ على قلوب عشاقه من عرب وأجانب .

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