فنانون عرب وأجانب ينعون الشاب خالد في وفاة والدته
ع اللطيف بركة : هبة بريس
قدم العديد من الفنانين العرب والاجانب، التعازي الى الفنان الشاب خالد بعد وفاة والدته ” الحاجة خديجة ” ونشر الشاب خالد صورة لوالدته وعلق عليها قائلا:” ارقدي في سلام يا أمي .. الله يرحمك”، وقال أيضا:” كنتي تدعي لي دائما.. والآن حان دوري”.
ونشر الشاب خالد صورة لوالدته وعلق عليها قائلا:” ارقدي في سلام يا أمي .. الله يرحمك”، وقال أيضا:” كنتي تدعي لي دائما.. والآن حان دوري”.
الشاب خالد أو ملك الراى كما يطلق عليه دائماً تمكن من الاستحواذ على قلوب عشاقه من عرب وأجانب .
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