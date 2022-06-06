منظمو “البولفار” يعلنون رسميا عودة تنظيم أشهر مهرجان بالدار البيضاء

2022-06-06 / 15:00
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت اليوم، جمعية التربية الفنية والثقافية البولڤار، عن عودة مهرجان الموسيقى الحضرية “البولڤار” في نسخته العشرين، خلال الفترة الممتدة ما بين 23 شتنبر و2 أكتوبر المقبل، داخل ملعب الراسينغ الجامعي في مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد سنتين من التوقف نتيجة الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي الوباء العالمي “كوفيد 19”.

وكما جرت العادة على امتداد الدورات السابقة، وانطلاقا من مهمتها الكامنة في اكتشاف مواهب جديدة، تم ابتداءا من 6 يونيو، فتح باب وضع طلبات الترشح في مسابقة “ترومبلان” الموجه للفنانين والفرق الموسيقية المغاربة أو المقيمين في المملكة التي تستهدف ثلاث فئات موسيقية كبرى تتمثل في: الروك/ميتال، راب/هيب هوب، فوزيون/أنماط موسيقية أخرى شهيرة في الوقت الراهن.

و أهابت اللجتة المنظمة بالفنانين الراغبين بالمشاركة في النسخة الحالية من مهرجان “البولڤار” للموسيقى الحضرية تعبئة استمارة الترشح مرفوقة بنموذج صوتي، فيديو، صورة، وخطة الأداء فوق الخشبة، إلى جانب ورقة فنية تضم جميع المعلومات المشار إليها و بعثها عبر البريد الإلكتروني للمهرجان قبل منتصف ليلة 15 يوليوز المقبل.

وستعمل لجنة تحكيم تضم محترفين في الميدان على فرز أسماء المرشحين اعتمادا على أدائهم فوق خشبة المسرح، وفقا لمعايير محددة بعناية فائقة، بعد ذلك، ستعمل اللجنة على اختيار فائزين اثنين للاستفادة من تكوين في الميدان الموسيقي داخل مركز الموسيقى المعاصرة “بولتيك”، وستتاح لهم فرصة تقديم عروض مباشرة أمام جمهور مهرجان “البولڤار”.

ويشمل تكوين “المهنة: موسيقي” العديد من القضايا المتعلقة بالمهنة التي يُواجهها الفنانون والموسيقيون مثل الكتابة، تقنية الأداء، التعامل فوق المسرح، الإضاءة والتواصل.

الفائزان في المرتبة الأولى والثانية من كل فئة، وفق بلاغ توصلت هبة بربس بنسخة منه، سيحصلون على مبلغ تحفيزي قيمته 15 ألف درهم و10 آلاف درهم على التوالي، وستتاح لهم فرصة  تسجيل سمعي بصري لعرضهم داخل “بولتيك”.

وعرفت الدورة الأخيرة من مهرجان “البولڤار” المنظم سنة 2019، تقديم حوالي 200 نموذج عمل فني من مختلف الفئات ومن جميع أنحاء المغرب، كما تم منذ إطلاق المهرجان سنة 1999 إحياء أكثر من 600 عرض على مسرح مسابقة ترومبلان البولڤار.

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