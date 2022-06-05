قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في فيلادلفيا الأمريكية

هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا الأمريكية.

ونقلت شبكة “ABC News” الأمريكية عن شرطة المدينة قولها إن 3 أشخاص قتلوا فيما أصيب 11 آخرون إثر إطلاق نار، فجر الأحد، ضالع به عدة مهاجمين في فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بنسلفانيا.

وأوضحت الشرطة أن أفراد الطوارئ توجهوا للمنطقة القريبة من تقاطع الشارعين “ثيرد” و”ساوث”، حيث كان هناك “عدد من المهاجمين النشطين”.

وصرح المفتش دي. إف بيس، للصحفيين: “كان هناك مئات الأشخاص يقضون عطلة نهاية الأسبوع في شارع “ساوث ستريت” عندما وقع إطلاق النار الجماعي”.

وأوضحت الشرطة أن عناصر الأمن رأوا لدى وصولهم إلى مكان الحادث رجلا يطلق الرصاص على حشد من المواطنين، ما دفع أحد العناصر لإطلاق النار عليه 3 مرات.

وبحسب بيس، فإن عناصر الشرطة عثروا على مسدسين رمى بهما المهاجم على الأرض ولاذ بالفرار، دون أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على أي من المهاجمين.

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