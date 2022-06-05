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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

غوتيريش في اليوم العالمي للبيئة .. الأرض “موطننا الوحيد”

2022-06-05 / 12:37
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هبة بريس _ متابعة

في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن “النظم الطبيعية للأرض أصبحت غير قادرة على مسايرة مطالب” البشر.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عنه القول :”إننا نطلب الكثير من كوكبنا لنحتفظ بأساليب حياة غير مستدامة. وهذا لا يؤذي الأرض فحسب، بل يؤذينا نحن أيضا”.

وأكد جوتيريش أنه من الضروري أن ندير الطبيعة بحكمة، وأن نضمن العدل في الاستفادة من خدماتها، ولا سيما لأكثر الناس والمجتمعات ضعفا.

ويتأثر أكثر من ثلاثة مليارات نسمة حاليا من نظم إيكولوجية متدهورة. كما أن التلوث مسؤول عن حوالي تسعة ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام. ويواجه أكثر من مليون من الأنواع النباتية والحيوانية خطر الانقراض، وكثير منها سينقرض في غضون عقود، وفقا للأمين العام.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو. ويحمل احتفال عام 2022 شعار “لا نملك سوى أرض واحدة”، ويهدف للدعوة إلى إحداث تغييرات تحويلية في السياسات والاختيارات لتمكين العيش في وئام مع الطبيعة بصورة أنظف وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة.

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