عبد-اللطيف-الجواهري-والي-بنك-المغرب

رصيد المغرب من العملة الصعبة .. 327,7 مليار درهم

2022-06-05 / 12:14
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هبة بريس _ الرباط

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,29 في المائة مقابل الأورو، فيما تحسن بنسبة 0,77 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 26 ماي و1 يونيو الجاري.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أنه في 27 ماي الجاري، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 327,7 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 0,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع نسبته 7,6 بالمائة على أساس سنوي.

وسجل بنك المغرب أنه ضخ، في الفترة ذاتها، 93 مليار درهم، منها 41.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و29.1 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و22.2 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، ذكر المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي استقر عند 3,2 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,50 بالمائة في المتوسط، مضيفا أنه خلال طلب العروض ليوم 1 يونيو (تاريخ الاستحقاق 2 يونيو)، ضخ بنك المغرب مبلغ 36.2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” ظل ثابتا، ليستقر أداؤه السلبي منذ بداية السنة عند 7,2 بالمائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعي “البناء ومواد البناء” بنسبة 1.6 في المائة و”التأمينات” بنسبة 2.5 بالمائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعات “الصناعات الغذائية” و”النفط والغاز” على التوالي، ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمائة و2.3 بالمائة.

وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 622.9 مليون درهم مقابل 1.5 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 123.5 مليون درهم مقابل 100.2 مليون درهم.

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