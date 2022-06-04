العرائش ..رابطة حقوقية تكشف تعرض قاصر لاستغلال وابتزاز جنسي

2022-06-04 / 18:51
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هبة بريس - مكتب طنجة

قالت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن فتاة قاصر لا يتعدى عمرها 15 سنة ، تعرضت لهتك العرض والابتزاز من طرف شخص في الثلاثينيات من العمر بمدينة العرائش .

وكشفت الرابطة الحقوقية عن توصلها بطلب مؤازرة بخصوص هتك عرض قاصر دون سن الخامسة عشر سنة ، مضيفة أنه من خلال حديث الرابطة مع الطفلة القاصر بحضور الأم تبين أن شخصا ثلاثينيا مارس الجنس عليها لمرات عديدة داخل أحد المنازل .

وأضافت الرابطة الجقوقية ان الام تقدمت بشكاية يوم 25 ماي الماضي تتهم فيها شخصا يبتز ابنتها ويهددها بنشر أمور شائنة على مواقع التواصل الاجتماعي ، ويوجد المشتبه فيه حاليا في حالة فرار .

وأردفت الرابطة أنها ستصدر بلاغا في الموضوع بناء على ما صرحت به القاصر وما جاء في طلب المؤازرة، وسترافق أسرة القاصر في جميع مراحل التقاضي لتحقيق الانصاف بعدما لمست في حديث الام أنها غير مطمئنة لمسار ملف ابنتها .

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