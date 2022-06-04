منظمة الصحة: ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من كورونا وارد تماما

هبة بريس - وكالات

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريسيس، أن ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من فيروس كورونا، وارد تماما.

وقال غيبريسيس أمس الجمعة، في مؤتمر الأمن “Globsek-2022” في براتيسلافا “مايزال هناك تهديد حقيقي وواضح بظهور نوع جديد أكثر ضراوة (من فيروس SARS-CoV-2) يمكن أن يقاوم التعرض للقاحاتنا”.

وأعرب مدير المنظمة عن قلقه إزاء “الاتجاهات السائدة في بعض المناطق” على وجه الخصوص، حيث إن عدد الوفيات المبلغ عنها في إفريقيا ومنطقة غرب المحيط الهادئ آخذ في الارتفاع، مؤكدا أنه “من السابق لأوانه القول إن الوباء قد انتهى”.

وأضاف أنه من الصعب للغاية التكهن بكيفية تطور الفيروس، إذ أن المتحورات المستقبلية المحتملة قد تكون معدية أكثر، لكن لا يمكن التنبؤ بمدى قسوتها من حيث شدة المرض.

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