جون افريك ..الملك محمد السادس يصل إلى فرنسا في زيارة خاصة

هبة بريس _ الرباط

حل الملك محمد السادس بفرنسا، أول أمس الأربعاء، في رحلة خاصة هي الأولى له إلى أوروبا منذ الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا في مارس من سنة 2020 وفق ما قالته ” جون افريك ”

ورجحت الصحيفة أن يستقر الملك في قصره في بلدية “بيتز” الصغيرة شمال باريس، وأبرزت أنها المرة الثانية فقط التي يخرج فيها الملك إلى خارج المغرب بعد الأزمة الصحية التي خلفها انتشار فيروس “كوفيد 19” إثر رحلته إلى الغابون في دجنبر من سنة 2021.

ويرى مراقبون ان تكون الزيارة الملكية الى فرنسا مقدمة للمصالحة بين البلدين لتجاوز الوضع البارد للعلاقات بين البلدين خصوصا بعد قرار باريس التخفيض من التأشيرات للمغاربة بنسبة 50% منذ شهو، وهو ما اعتبرته الدبلوماسية المغربية إجراءً تعسفياً يوحي وكأن المغرب يتهاون في محاربة الهجرة غير القانونية. وطبقت باريس الإجراء نفسه على الجزائر، وبدرجة أقل ضد تونس.

ويسجل ايضا ان برود العلاقات بين الرباط وفرنسا يعود للموقف البارد لفرنسا في ملف نزاع الصحراء وعدم إعلان الأخيرة دعم جديد لمقترح الحكم الذاتي على غرار مدريد وبرلين

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