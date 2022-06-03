اللجنة المركزية للتأديب تفرض عقوبات ثقيلة على أندية البطولة الاحترافية

2022-06-03 / 14:55
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

اجتمعت اللجنة التأديبة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و أصدرت عقوبات ثقيلة في حق مختلف الأندية ، علاوة على العقوبات التي صدرت في حق نادي الرجاء الرياضي بإجراء مبارتين دون جمهور و منع تنقل جمهوره خارج البيضاء مع غرامات مالية مهمة.

و قضت اللجنة المركزية للتأديب كذلك بمعاقبة بعض الأندية بالنسبة للبطولة الاحترافية الأولى، حيث و عن الجولة 23، تم تغريم فريق المغرب الفاسي، مبلغ 30 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بنادي الوداد الرياضي وذلك على المادتين 77 و105 من مدونة التأديب، مع تسجيل حالة العود.

كما تم تغريم فريق الوداد الرياضي، مبلغ 30 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بنادي المغرب الفاسي وذلك على المادتين 77 و105 من مدونة التأديب، مع تسجيل حالة العود.

و بخصوص الجولة 24، فقد تم توقيف نور البيضي، رئيس فريق يوسفية برشيد إلى نهاية الموسم الكروي الجاري، مع منعه الدخول إلى الملاعب الكروية، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهما، وذلك لسوء السلوك، واقتحامه أرضية الملعب خلال نهاية المباراة التي جمعت فريقه بنادي الجيش الملكي، بناء على المواد 105 و57 و76 من مدونة التأديب.

و تم توقيف سفين فندربروك ، مدرب فريق الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20 الف درهما، بعد طرده عند نهاية المباراة التي جمعت فريقه بيوسفية برشيد، لسوء السلوك وذلك على بناء على المادة 86 من مدونة التأديب.

و تم توقيف أنس سبيح لاعب فريق النادي السالمي، لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 1000 درهما، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الفتح الرياضي، بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

كما تم توقيف عماد عطف الله لاعب فريق يوسفية برشيد، لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي حسنية أكادير، بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

و تقرر تغريم فريق شباب المحمدية مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية خلال المباراة التي جمعته المغرب الفاسي، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

و فضلا عن ذلك، تم تغريم فريق شباب المحمدية مبلغ 20 ألف درهما، لاقتحام أحد جماهيره لأرضية الملعب خلال المباراة التي جمعته بالمغرب الفاسي، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

و تقرر أيضا تغريم فريق المغرب الفاسي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية خلال المباراة التي جمعته بشباب المحمدية، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

و كذلك تقرر تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 40 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية خلال المباراة التي جمعته بأولمبيك خريبكة، وذلك بناء على المادتين 105 و 77 من مدونة التأديب، وذلك مع تسجيل حالة العود.

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